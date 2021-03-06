مضيق_فنيدق.. استنفار و تدخل استعجالي من السلطات لتفادي الفيضانات
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مضيق_فنيدق.. استنفار و تدخل استعجالي من السلطات لتفادي الفيضانات

منذ 5 ساعات
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نجلاء مزيان : هبة بريس

على إثر أمطار الخير التي شهدتها عمالة المضيق الفنيدق، طيلة ليلة أمس الجمعة، والتي خلفت بعض الأضرار في بعض الأحياء خاصة بمدينة المضيق بفعل كميات تساقطات المطر في وقت وجيز، استنفر عامل عمالة المضيق الفنيدق جميع الجهات المتدخلة حفاظا على أرواح وأملاك الساكنة.

و بتعليمات من عامل الإقليم تم إشعار جميع المتدخلين وخاصة منهم السلطات المحلية والجماعات الترابية التابعة للعمالة والوقاية المدنية ومصالح شركة أمانديس الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بضرورة التدخل الاستعجالي، من خلال حثهم على تصفية وتسريح البالوعات وقنوات صرف مياه الأمطار بجميع الشوارع والأحياء المتضررة، مما مكن من عودة الامور إلى طبيعتها في وقت وجيز.

ويذكر انه عقد بمقر عمالة المضيق الفنيدق ,في وقت سابق,اجتماع ترأسه عامل الاقليم، خلص الى دعوة الجماعات الترابية والسلطات المحلية على ضرورة تشكيل لجان اليقظة والحذر محليا، مع توفير الاليات والموارد البشرية تحسبا لأي تدخل طارئ.

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