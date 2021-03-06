من الفيضانات التي شهدتها مدينة تطوان
صورة تعبيرية - من الفيضانات التي شهدتها مدينة تطوان

بعد التساقطات الغزيرة.. ساكنة الفنيدق تتخوف من تكرار سيناريو فيضانات تطوان

منذ 6 ساعات
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نجلاء مزيان :هبة بريس

أعرب مجموعة من النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي عبر تدوينات و تعاليق، عن تخوفهم من فيضانات مرتقبة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة.

و نشرت مجموعة من الصفحات الكبرى صور و مقاطع فيديو تبرز ارتفاع التساقطات بالمدينة الأمر الذي ادخل الهلع إلى قلوب الساكنة و جعلهم يستنجدون بالسلطات لأخد التدابير الاحترازية اللازمة لتفادي إعادة نفس سيناريو تطوان.

هذا و قد أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أنه يرتقب نزول زخات قوية محليا رعدية ، وتساقطات ثلجية، وهبوب رياح قوية، اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من أقاليم المملكة.

كما أوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات قوية محليا رعدية، (من 60 إلى 80 ملم)، ستهم اليوم السبت أقاليم الحسيمة والفحص-أنجرة وشفشاون والمضيق-الفنيدق وتطوان ، ويمكن أن تتجاوز هذه المقاييس محليا .

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