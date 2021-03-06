الهيئة المغربية لسوق الرساميل تصدر دليلا حول “سندات النوع”

هبة بريس – اقتصاد

نشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلا حول “سندات النوع”، بدعم من “FSD Africa”، وهي وكالة متخصصة في تطوير القطاع المالي بإفريقيا تابعة لبرنامج الحكومة البريطانية UK Aid.

وتعتبر “سندات النوع” نوعا من سندات التمويل الخاصة، والتي تهدف إلى دعم استقلالية النساء وتعزير المساواة بين الجنسين من خلال تمويل أنشطة تساهم في تحقيق هذه الأهداف. ويمكن لهذه الأنشطة أن تكون ذات طبيعة متنوعة، وأن تتعلق بمجموعات مختلفة من النساء وتساهم في تقليص انعدام المساواة بين الرجال والنساء على مستويات مختلفة (بشرية، اجتماعية، اقتصادية…)

ويبرز هذا الدليل أهمية استقلالية المرأة والمساواة بين الرجال والنساء في إطار التمويل المستدام، كما يقدم المعايير المرجعية المطبقة علىسندات النوع، مع اقتراح توجيهات عملية لإصدار هذا النوع من الأدوات المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قد ركزت في صياغة دليل سندات النوع على المعايير الدولية المتوفرة مع تثمين المقاربةالمعتمدة في إصدار دلائل السندات الخضراء والسندات الاجتماعية والسندات المستدامة التي سبق أن نشرتها من قبل. ومن خلال إدخال هذه الأداة الجديدة للتمويل إلى السوق المغربية، وسعت الهيئة بشكل أكبر نطاق فرص التمويل المستدام.

ويندرج التعاون مع وكالة FSD Africa لإصدار هذا الدليل في إستمرارية المبادرات الأخرى التي اتخذتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تعزيز تنمية التمويل المستدام طبقا لالتزاماتها في هذا المجال. وقد تم إنجاز هذا المشروع في إطار اتفاقية تعاون بين المؤسستين،بهدف تدعيم تنمية التمويل المستدام.

وينص هذا الاتفاق، الموقع بحضور سيمون مارتن، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة المغربية، كذلك على تدابير تستهدف تعزيز قدراتالفاعلين في سوق الرساميل في مجال التمويل الأخضر ودعم انبثاق منظومة محلية للمهنيين من أجل إسناد تنمية التمويل المستدام.

وبهذه المناسبة، قالت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تصريح لها «يشكل إصدار هذا الدليل حول سنداتالنوع المرحلة الأولى في تعاوننا مع FSD Africa. يجسد هذا الدليل النوعية العملية لمشاريع التعاون المحددة، ويشكل إضافةً نوعيةإلى الإطارات الوطنية والجهوية للتمويل المستدام. فالمساواة بين الرجال والنساء واستقلالية النساء تشكل جذعا مشتركا لكل أهداف التنميةالمستدامة. وسيمكن هذا الدليل أيضا من مواكبة عمليات إصدار السندات الأولى من هذا النوع في السوق المغربية للرساميل».

وصرح سيمون مارتن، سفير المملكة المتحدة في المغرب، قائلا «أنا سعيد جدا بدعم التجربة البريطانية لإصدار هذا الدليل حولسندات النوع. فبينما نحن نستعد لاستقبال COP26 ونقترب من تخليد اليوم العالمي للمرأة، فإن هذا العمل المشترك مع الهيئة المغربية لسوقالرساميل من أجل ملائمة أفضل للتدفقات المالية مع إتفاقية باريس خلال كوب 21 ومع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، يعتبر جد مناسب“.

وأضاف بالقول :” كما أنني أحيي ريادة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في هذا المجال، ومسرور باعتبار المملكة المتحدة، من خلال FSD Africa،كشريك من أجل تعزيز العمل لصالح المناخ في القارة الإفريقية.

من جانبه، صرح مارك نابيير، المدير العام ل FSD Africa، قائلا «نحن فخورين بالتعاون مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل،والتي كوَّنت تجربة مؤكدة في مجال دعم الابتكار في سوق الرساميل. كما نثمن عاليا ريادة الهيئة المغربية لسوقالرساميل في مجال سندات النوع والسندات الخضراء، ونعتقد أن هاتين الأداتين ستلعبان دورا أساسيا في تمويلمستقبل مستدام في إفريقيا.»

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