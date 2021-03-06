فيضانات القصر الصغير
صورة من فيضانات القصر الصغير

خوفا من الغرق.. ساكنة القصر الصغير تلجأ لأسطح المنازل

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس من القصر الصغير

شهدت مدينة القصر الصغير، منذ الساعات الاولى من صباح يومه السبت، تساقطات مطرية غزيرة أغرقت عددا من الأحياء والشوارع.

وحسب ما عاينته هبة بريس، فقد كانت ساعات قليلة من التساقطات المطرية الغزيرة كفيلة بإغراق المدينة، والتسبب للساكنة في خسائر مادية كبيرة.

وفي هذا الصدد، لجأت الساكنة الى أسطح منازلها بعدما غمرتها المياه خوفا من الغرق، قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية لاخلاء عدد من البيوت المهددة .

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