زخات مطرية وتساقطات ثلجية ورياح عاصفية من الجمعة إلى الأحد

هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أنه يرتقب نزول زخات مطرية قوية، محليا رعدية، وتساقطات ثلجية، وهبوب رياح عاصفية محلية قوية، ابتداء من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات مطرية قوية، محليا رعدية، (من 60 إلى 80 ملم)، ستهم غدا السبت، من الساعة الواحدة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا، أقاليم تطوان، شفشاون، المضيق-الفنيدق والفحص-أنجرة.

وستهم الظاهرة الجوية ذاتها (30 إلى 50 ملم) أقاليم أزيلال، بني ملال، قلعة السراغنة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، طنجة، دريوش، تاونات، الحسيمة وتارودانت، من الجمعة على الساعة السادسة مساء إلى السبت على الساعة الحادية عشرة ليلا.

كما ستعرف عمالات وأقاليم الجديدة، الصويرة، برشيد، الدار البيضاء، مديونة، النواصر، آسفي، سيدي بنور، هطول زخات مطرية (20 إلى 30 ملم) اليوم الجمعة من الثانية عشرة والنصف زوالا إلى غاية العاشرة مساء.

وأضافت النشرة الإنذارية أنه يرتقب أن تكون هذه الزخات مصحوبة محليا ببَرَد، كما يُنتظر هبوط زخات قد تكون محليا قوية (من 20 إلى 35 ملم) ليلة اليوم الجمعة ويوم غد السبت بأقاليم الحاجب وفاس والخميسات وخريبكة ومكناس ومولاي يعقوب وتازة.

ومن المتوقع أيضا تسجيل زخات مطرية قد تكون محليا قوية (من 30 إلى 50 كلم/س) بعد غد الأحد بأقاليم شفشاون، الحسيمة والدريوش.

وأورد المصدر ذاته أنه من المرتقب تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من 1500 متر (من 10 إلى 30 سم/24 ساعة) من الجمعة إلى الأحد بأقاليم وعمالات الحوز وأزيلال وميدلت وإفران وبولمان والرشيدية وورزازات وتنغير.

كما ينتظر، حسب النشرة الانذارية، هبوب رياح عاصفية محلية قوية (من 70 إلى 90 كلم/س)، يوم غد السبت، في أقاليم وعمالات بولمان، الفحص-أنجرة، فكيك، جرادة، المضيق-الفنيدق، الناظور، وجدة- نجاد، طنجة-أصيلة وتاوريرت.

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