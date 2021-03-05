الأمن الوطني
صورة تعبيرية - رجل أمن

استهلك مادة مخدرة خلال فترة مداومته.. توقيف ضابط أمن عن العمل بسلا

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الجمعة، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط أمن، يعمل بالهيئة الحضرية بالأمن الإقليمي بسلا، مع إحالته على المجلس التأديبي للبت في التجاوزات والإخلالات المنسوبة له أثناء مزاولته لمهامه، وذلك على ضوء نتائج البحث القضائي المنجز في القضية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي المخالف يشتبه في ارتكابه لأفعال إجرامية وإخلالات مهنية أثناء ممارسته لمهامه بمركز الحراسة بشاطئ البحر بسلا، بسبب الاشتباه في استهلاكه لمادة مخدرة، وهي الوقائع التي تم توثيقها في مقاطع مسجلة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة القضائية بمدينة سلا فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الجرمية المرتكبة، بينما سيعرض الشرطي المخالف على أنظار المجلس التأديبي لترتيب الجزاءات الإدارية المقررة في حقه، وذلك بعد الانتهاء من البحث القضائي المنجز في هذه القضية.

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