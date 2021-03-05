مخدرات محجوزة
صورة تعبيرية - مخدرات محجوزة

الجديدة .. حجز 3 أطنان و300 كلغ من مخدر الشيرا على متن شاحنة

منذ 42 دقيقة
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ما مجموعه 3 أطنان و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية مكنت من رصد شاحنة تحمل لوحات ترقيم مزورة، محملة بشحنات المخدرات المحجوزة، والتي تخلى عنها سائقها على مستوى المنطقة القروية سيدي العابد بضواحي الجديدة، حيث تم العثور بداخلها على 100 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان و300 كيلوغراما.

وأضاف المصدر ذاته أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لا زالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها على الصعيدين الوطني والدولي.

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