سطات تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:
– سطات : 6 ملمترات
– الجديدة : 5 ملمترات
– المحمدية وتازة : 4 ملمترات
– الدار البيضاء-أنفا وآسفي وبني ملال : 3 ملمترات
– طنجة والنواصر وفاس وإفران وبن جرير : ملمتران
– الصويرة-المطار وتيط امليل : ملمتر واحد
– تطوان والعرائش والقنيطرة والرباط-سلا ومراكش وبن سليمان والرباط-المدينة وتارودانت والرشيدية : أقل من ملمتر واحد.
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