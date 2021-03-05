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سطات تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

منذ 52 دقيقة
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:

– سطات : 6 ملمترات

– الجديدة : 5 ملمترات

– المحمدية وتازة : 4 ملمترات

– الدار البيضاء-أنفا وآسفي وبني ملال : 3 ملمترات

– طنجة والنواصر وفاس وإفران وبن جرير : ملمتران

– الصويرة-المطار وتيط امليل : ملمتر واحد

– تطوان والعرائش والقنيطرة والرباط-سلا ومراكش وبن سليمان والرباط-المدينة وتارودانت والرشيدية : أقل من ملمتر واحد.

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