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تجريد الاستقلالي “سعيد كرم” من عضوية مجلس المستشارين

منذ 4 ساعات
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت المحكمة الدستورية بالرباط، بتجريد المستشار البرلماني “سعيد كرم” من عضوية مجلس المستشارين والمجلس الجهوي لسوس ماسة، مع تثبيت عدم أهليته للترشح لولايتين متتاليتين.

وأهابت المحكمة الدستورية برئيس مجلس المستشارين ووزارة الداخلية بتنزيل مقضيات هذا الحكم.

يذكر أن المستشار البرلماني سعيد كرم المرشح باسم حزب الاستقلال قد تمت إدانته ابتدائيا واستنافيا بتهم اختلالات تدبيرية بجماعة سيدي وساي بإقليم شتوكة -أيت باها وفق أحكام قضائية، حيث تم حرمانه من خوض الانتخابات المقبلة.

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