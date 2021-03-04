رسمياً : افتتاح قنصلية عامة للمملكة الأردنية الهاشمية بالعيون

هبة بريس من العيون

أشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، يومه الخميس رابع مارس 2021، على افتتاح مقر قنصلية جديدة للمملكة الأردنية الهاشمية بشارع مكة بمدينة العيون بالصحراء المغربية.

وبهذا الافتتاح تكون الأردن ثالث دولة عربية تفتتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد خطوة مماثلة قامت بها دولة الإمارات العربية بتاريخ 4 نوفمبر 2020، تلتها دولة والبحرين في 14 ديسمبر من نفس العام.

كما ارتفع، بهذا الافتتاح الرسمي للقنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية، إجمالي القنصليات الأجنبية بالإقليم إلى 19، 11 بالعيون، و8 بمدينة الداخلة.

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