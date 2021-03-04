المخدرات المحجوزة
المخدرات المحجوزة

أصيلة.. الأمن يحجز أزيد من 4 أطنان من مخدر الشيرا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أصيلة، مساء أمس الأربعاء، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أربعة أطنان وستين كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية بالشريط الساحلي بمدينة أصيلة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بعين المكان عن حجز شحنة المخدرات المذكورة ملفوفة ضمن 117 رزمة كبيرة، علاوة على زورقين مطاطيين وأربعة محركات بحرية و52 حاوية تضم 1560 لترا من المحروقات.

وأضاف المصدر ذاته أن الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأصيلة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ويأتي حجز هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات، وفق البلاغ، ضمن عملية استباقية تندرج في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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