من الفيضانات التي شهدتها مدينة تطوان
صورة تعبيرية - من الفيضانات التي شهدتها مدينة تطوان

فيضانات تطوان.. الPPS يؤكد على ضرورة إقرار سياسة لتدبير المخاطر

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – الرباط

تطرق المكتب السياسي لحزب التقدن والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير الى الفيضانات التي شهدتها إقليم تطوان خلال اليومين الأخيرين.

وحسب بلاغ للحزب، فبعد وقوفه على حجم الخسائر المُسجلة، وبعد تعبيره على مشاعر المواساة إزاء ك الأسر المتضررة، جدد المكتب السياسي تأكيده على ضرورة إعمال سياسة عمومية قوية وناجعة لتدبير المخاطر بشكل توقعي واستباقي، مركزياً وترابياً.

وأكد الحزب على أن هذه السياسة، ستمــكِّــنُ من الحد من الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن مختلف الأحداث والكوارث الطبيعية.

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