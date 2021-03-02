ركلات الترجيح تؤهل “الماص” لربع نهائي الكأس

هبة بريس ـ رياضة

تمكن فريق المغرب الفاسي من حجز تذكرة العبور إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس العرش بعد تغلبه على مضيفه فريق نهضة بركان غقب الاحتكام الى ضربات الجزاء الترجيحية ( 3 -4 ) ،في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ارضية الملعب البلدي ببركان برسم ثمن نهائي كأس العرش (2019- 2020).

وكان الوقت الوقت القانوني والإضافي لهذه المواجهة المثيرة قد انتهى بالتعادل الإيجابي أربعة أهداف لمثلها.

و شهدت المباراة تسجيل المهاجم الاوسط لفريق المغرب الفاسي اللاعب علاء الدين اجراي لسوبر هاتريك ، علاوة على إشهار حكم اللقاء السيد ياسين بوسليم البطاقة الحمراء في وجه حارس نهضة بركان زهير العروبي، بعد تصديه لكرة علاء الدين أجراي بيده من خارج منطقة الجزاء.

وانتهت أطوار الشوط الأول بتفوق الفريق المحلي بهدف وحيد ، من إمضاء متوسط الميدان بكر الهيلالي في الدقيقة الـ34.

وخلال الشوط الثاني،مارس الفريق الفاسي ضغطا متواصلا على مرمى الفريق البركاني توج بتسجيل أجراي لهدف التعادل في الدقيقة 75، ليعود مجددا و يمنح التفوق في الدقيقة 85.

وفي الانفاس الأخيرة من عمر المباراة ، نجح المدافع يوسوفو دايو، في توقيع هدف التعادل في الدقيقة ( 90+5 ) .

و في مستهل الشوط الإضافي الأول، فاجئ هداف اللقاء علاء الدين أجراي فريقه السابق بهدف ثالث في الدقيقة 93 .

وتواصل مسلسل الاثارة في هذه المباراة حين عاد نهضة بركان لتحقيق التعادل عن طريق لاعبه زكرياء حدراف، في الدقيقة 100.

من جهته واصل أجراي العزف على ايقاع الاهداف ، حين عاد في الدقيقة الـ110 لهز شباك ، موقعا على “سوبر هاتريك” في المباراة.

وعقب ذلك احتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية ، التي ابتسمت لرفاق الحارس الفاسي محمد امين البورقادي بعد توقيعهم على أربع ركلات مقابل ثلاثة لنهضة بركان، مستفيدا من تضييع هذا الأخير لتسديدتين من طرف زكرياء حدراف ومحمد عزيز.

وتتواصل غدا الاربعاء و بعد غد الخميس باقي المباريات ، علما أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد ققرت بتنسيق مع العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل مباراة شباب أطلس خنيفرة والمغرب التطواني برسم ثمن نهائي كأس العرش، والتي كانت مقررة اليوم الثلاثاء ، إلى زوال الخميس 4 مارس بالملعب البلدي بخنيفرة.

كما قررت تأجيل مباراة الوداد الرياضي أمام سريع واد زم، والتي كانت مقررة مساء اليوم الثلاثاء، بسبب التزام نادي القلعة الحمراء بالمشاركة في دوري عصبة الأبطال الافريقية.

وفي ما يلي برنامج مباريات ثمن نهاية مسابقة كأس العرش لموسم 2019-2020،

— الأربعاء 3 مارس ..

14:30 .. الكوكب المراكشي ………. حسنية أكادير

17:00 .. الرجاء الرياضي ……………. اتحاد سيدي قاسم

19:30.. اتحاد طنجة ………………. الجيش الملكي

— الخميس 4 مارس ..

14:30.. وداد السراغنة ………….. رجاء بني ملال

19:00.. شباب المحمدية ……….. الدفاع الحسني الجديدي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0