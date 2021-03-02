درك الجديدة يفكك شبكة للإتجار الدولي للمخدرات

أحمد مصباح – الجديدة

في عملية نوعية، تمكنت المصالح الدركية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، اليوم الثلاثاء، من تفكيك شبكة للإتجار الدولي للمخدرات، وحجز ما يزيد عن طنين من الحشيش، بتراب جماعة أولاد غانم، جنوب عاصمة دكالة. حيث جرى إسقاط أحد المتورطين؛ فيما لازالت الأبحاث والتحريات الميدانية جارية، لإيقاف باقي الضالعين في الشبكة.

هذا، وقد مكنت يقظة المتدخلين الدركيين بالجديدة، ومراقبتهم المتواصلة ليل –نهار، على شواطئ إقليم الجديدة، التي باتت نقطة لعبور المخدرات إلى أوربا، من إيقاف أحد أباطرة المخدرات، في حدود الساعة الرابعة من صبيحة اليوم الثلاثاء، وحجز ما يزيد عن 120 “كولية”، معبأة بالمخدرات، سعة كل واحدة منها تناهز 20 كيلوغرام، أي حوالي طنين ونصف الطن، كانت مدفونة في ضفة الشاطئ الرملي، المعروف ب”بوفا”، بتراب جماعة أولاد غانم.

وقد كانت بالمناسبة الكميات المحجوزة ستعرف طريقها بحرا، وتحت جنح الظلام، إلى القارة العجوز، مرورا عبر المحيط الأطلسي، ووصولا إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، حيث سيكون في انتظارها واستقبالها أفراد مافيا المخدرات الدولية.

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