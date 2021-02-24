لفتيت يطمئن الشباب و أفراد الجالية في حصتهم في اللوائح الانتخابية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلق وزير الداخلية ” عبد الوافي لفتيت” بصيص أمل لشباب ومعهم أفراد الجالية بالخارج، من ضمان حصة ترشيحهم في اللوائح البرلمانية.

وأكد ” لفتيت”يوم أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، في إجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، خلال عرضه مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، أن المقتضيات الجديدة، ستعتمد لائحة جهوية ” موحدة” غير مجزئة، مكونة من 90 مقعدا، يمكن ان تتضمن شباب من الذكور ، مع تخصيص ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها للنساء المترشحات .

واشار ” لفتيت” ان اللوائح الجهوية، سوف تشمل وحوبا في المراتب الاولى والثانية من كل لائحة نساء في حين يبقى إختيار الاحزاب في ترشيحاتها ضم الشباب الذكور في الترتيب الثالث وبعده من كل لائحة .

و ذكر وزير الداخلية ، أن جهة طنجة الحسيمة تطوان ستحظى بثمانية مقاعد ، جهة الشرق 7 مقاعد ، جهة فاس مكناس 10 مقاعد ، جهة الرباط سلا القنيطرة 10 مقاعد ، جهة بني ملال خنيفرة 07 مقاعد ، جهة الدار البيضاء سطات 12 مقعدا ، جهة مراكش آسفي 10 مقاعد ، جهة درعة تافيلالت 06 مقاعد ، جهة سوس ماسة 07 مقاعد ، جهة كلميم وادنون 05 مقاعد ، جهة العيون الساقية الحمراء 05 مقاعد ، جهة الداخلة وادي الذهب 03 مقاعد.

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