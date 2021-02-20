بعد وفاة مهاجر بسبب البرد … برلمانية تطالب بحماية المغاربة بدون مأوى في الخارج

منذ 4 ساعات
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*في الصورة لطيفة حمود *

هبة بريس- الرباط

وجّهت البرلمانية “لطيفة الحمود” عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، بخصوص “حماية المهارجين المغاربة بدون مأوى في الخارج”.

وجاء في سؤال النائبة البرلمانية انه بعد وفاة مهاجر مغربي يبلغ من العمر 59 سنة بمدينة “تورنتو” الايطالية بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح أوربا ، أضحى الامر يتطلب تدخلا عاجلا بحسب النائبة البرلمانية.

وتساءلت النائبة البرلمانية، عن الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية لحماية ارواح المواطنين المغاربة، وكذا مآل البرنامج الخاص بدعم المهاجرين في اسبانيا وايطاليا الذي اطلقته الوزارة سنة 2009.

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‫2 تعليقات

  1. وهل حميتم من هنا داخل الوطن حتى تخرجين بهذه الاضحوكة.

  2. ;و المهاجرون دون ماوى في المغرب ..؟؟؟

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