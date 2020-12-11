ولد الرشيد :ساكنة الصحراء المغربية تشيد بمضامين القرار الأمريكي

هبة بريس-

قال رئيس المجلس الجماعي للعيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، إن ساكنة الصحراء المغربية تشيد بمضامين القرار الأمريكي وتثمن عاليا هذا “الانتصار التاريخي” الذي حققته الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي معرض تفاعله مع قرار اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية التام والكامل بسيادة المغرب على صحرائه، أبدى السيد ولد الرشيد ارتياحه للانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة وتوجها القرار الأمريكي الذي جرى الإعلان عنه خلال اتصال هاتفي بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجدد السيد ولد الرشيد في بلاغ لجماعة العيون أمس الخميس “مرة أخرى باعتبارنا الممثلين الشرعيين للساكنة وقوفنا الثابت والدائم والمطلق لدعم جميع الخطوات والمبادرات التي يتخذها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مختلف المجالات والأصعدة”.

ودعا رئيس المجلس الجماعي للعيون ساكنة الأقاليم الجنوبية في جميع تواجداتهم في مخيمات تندوف جنوب الجزائر، أو ببلدان أخرى، إلى الالتفاف وراء جلالة الملك محمد السادس في مبادرة الحكم الذاتي التي من شأنها تحقيق الكرامة والتنمية لجميع السكان “والتي نعتبرها الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل”.

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