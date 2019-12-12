تلقي رشوة ب 12 مليون تطيح بمسؤول بولاية مراكش

هبة بريس – ع اللطيف بركة

إهتزت أركان ولاية مراكش، صباح الخميس 12 دجنبر الجاري، على وقع فضيحة ضبط مسؤول بها بتلقي رشوة حددتها مصادرنا في مبلغ 12 مليون سنتيم.

وكانت رئاسة النيابة العامة بإستئنافية مراكش قد إنتدبت فرقة تابعة للشرطة القضائية للوقوف على حالة تلبس تلقي مسؤول برشوة من أحد مالك أحد الفنادق سبب ملف متعلق ب ” صفقة” يرجح أنها مرتبطة بأراضي الجموع التي تشرف عليها الوزارة الوصية.

وأضافت مصادرنا، أن المسؤول الموقوف يشغل منصب رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية، أحد الأقسام الحساسة داخل الولاية لارتباطه بعدد من الصفقات الممولة من أموال وزارة الداخلية.

وشكل الخبر مفاجأة لكل الموظفين المشتغلين بأقسام ولاية جهة مراكش أسفي، فيما جرى الاحتفاظ بالموقوف للاستماع اليه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة .

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