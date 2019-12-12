القدس تتصدر اهتمامات الملك في خمسينية منظمة التعاون الإسلامي

هبة بريس – الرباط

لم يفوت الجالس على العرش مناسبة الاحتفاء بالذكرى الخمسين لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي دون أن يشير للقضية الفلسطينية باعتبارها تدخل في اهتمامات المغرب ملكا حكومة و شعبا.

و خصص الملك محمد السادس جزءا من كلمته في رسالته التي وجهها للمشاركين في الذكرى الخمسين لمنظمة التعاون الإسلامي لتجديد التأكيد على مواقف المملكة المغربية، مشيرا إلى أن “أهم مصدر لقوتنا واتحادنا، وأكبر محفز لنا على بذل المزيد من الجهود، هو إيماننا الثابت بعدالة قضيتنا الأولى، قضية القدس وفلسطين”.

وأضاف ملك البلاد في رسالته بأنه و “من منطلق مسؤولياتنا كملك للمغرب، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نجدد التزام المغرب الدائم، ملكا وحكومة وشعبا، بالدفاع عن القدس الشريف وفلسطين، على مختلف الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والقانونية والميدانية، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

و شدد رئيس لجنة القدس أن سعيه لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وقضية القدس، “نابع من قناعتنا الراسخة بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط يمر حتما عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

ودعا الملك المنتظم الدولي إلى الانخراط الجاد في بلورة خارطة طريق جديدة “تمكن من تطبيق قرارات الشرعية الدولية واتفاقات السلام المبرمة، وإيجاد حلول عملية للوضع المتأزم في الشرق الأوسط، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك وفق جدول زمني محدد، وفي إطار حل الدولتين، وبتطابق تام مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية”.

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