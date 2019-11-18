الرئيس السيراليوني يشيد بريادة الملك لفائدة التعاون جنوب-جنوب

هبة بريس ـ و م ع

أشاد رئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو، اليوم الاثنين، بريادة الملك محمد السادس لفائدة التعاون جنوب-جنوب والتعاون الإفريقي خدمة للسلام والاستقرار والازدهار بالقارة الإفريقية.

وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان ، أنه لم يفت مادا بيو ، في كلمة بمناسبة الدورة الثانية عشرة لمنتدى “ميدايز” التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التعبير عن شكره لجلالة الملك على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي خصص له وكذا لأعضاء الوفد المرافق له خلال زيارته للمملكة من 14 إلى 17 نونبر الجاري.

وأوضح البيان أن الرئيس السيراليوني كان المتحدث الرئيسي خلال الحفل الختامي ، الذي عقد، السبت الماضي، تحت شعار “أزمة الثقة العالمية .. مواجهة عدم اليقين والهدم”.

كما ألقت السيدة الأولى لسيراليون، السيدة فاطمة مادا بيو، يضيف البيان، كلمة بالمناسبة، خلال ندوة خصصت لتمكين المرأة بعنوان “المرأة الإفريقية : لا مساواة، لا تنمية؟”

وأشار المصدر ذاته إلى أن مادا بيو ، عقد ، على هامش مشاركته في منتدى ميدايز ، عدة لقاءات مع كبار المسؤولين المغاربة ووفود أجنبية مهمة.

وذكر البيان أن وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون، السيدة نبيلة تونيس، جددت، في غشت الماضي، بمناسبة بلاغ مشترك صدر بالرباط، “الدعم الدائم” لبلادها للوحدة الترابية للمملكة، منوهة بـ”الجهود التي يبذلها المغرب، عبر مخطط الحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلمي لقضية الصحراء”.

وخلص البيان إلى أن السيدة تونيس، عبرت أيضا عن “الدعم القوي” لجمهورية سيراليون لدور الأمم المتحدة باعتبارها “الإطار الحصري” للمسلسل الرامي إلى التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء.

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