غضب بمخيمات الرابوني ومهاجمة “تلفزيون” البوليساريو

هبة بريس - الرباط

نشر موقع مايسمى ب” صوت الوطن” الالكتروني التابع لقيادة البوليساريو ، صورا خاصة حميمية للزوجة السابقة للفاضل ابريكة المعتقل حاليا بمخيمات الرابوني مما اثار غضب اقاربها.

وتوجه أبناء عمومة علية السعدي الزوجة السابقة للمعتقل الفاضل ابريكة الى ما يسمى “تلفزيون الجبهة الوهمية” الموجود في الرابوني، وقاموا بمهاجمة مدير هذا التلفزيون، وتخريب سيارته محملين إياه مسؤولية نشر صور الزوجة السابقة للفاضل بريكة على شبكة الانترنيت.

ومن المنتظر أن يتطور الوضع الى سيناريو دموي بمخيمات تندوف بعدما اتضح تورط قيادة البوليساريو في الموضوع ، وعزم قبيلة وابناء عمومة علية السعدي “القصاص” من ناشري صورها الخاصة رفقة زوجها.

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