أسماء لمرابط تخلع الحجاب وتكتب: “التحرر ليس في اللباس”

هبة بريس - الرباط

فاجأت الباحثة في الدراسات الإسلامية، أسماء لمرابط، الجميع بمظهر جديد دون حجاب.

وقالت لمرابط في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “التحرر ليس في اللباس ولا الشكل الكل حر في ذلك…”.

التحرر الحقيقي، تقول لمرابط، “هو ان تكون حرا من التبعية العمياء و ان تكون حرا من الخنوع للفكر المهيمن و ان تكون حرا من كل انواع العبودية إلا للواحد القهارالذي فطرنا على الحرية و الكرامة و سمو العقل و الحمد لله رب العالمين..”

هذا وأعلنت لمرابط قبل أسابيع مغادرتها لأرض الوطن قائلة في رسالة لها “في طريقي إلى سفر طويل وإقامة خارج الوطن.. محطة جديدة في حياتي لمدة لا يعلمها إلى الله.. حب هذا الوطن لن يفارقني.. أسأله تعالى السلامة والبركه في الصحه والوقت والعفو والعافية”

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