أمانة “البيجيدي” تعلق على قرار انسحاب “الكتاب”من الحكومة

هبة بريس ـ الرباط

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت 05 أكتوبر 2019، اجتماعها الشهري، برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني .

وخلال هذا الاجتماع ناقشت امانة البيجيدي جملة من القضايا السياسية الراهنة. من بينها قرار حزب التقدم والاشتراكية الانسحاب من الحكومة .

وقال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني ” أن حزب العدالة و التنمية، يقدر ويحترم حزب التقدم والاشتراكية، ويعتز بما كان من عمل وتعاون بين الحزبين، بما أسهم في مسيرة البناء الديمقراطي بالمغرب وتعزيز عطائها التنموي”.

وأضاف العمراني ـ حسب الموقع الرسمي للحزب ـ ” ان حزب التقدم والاشتراكية يُقرر اليوم مغادرة الحكومة، وهذا قرار مؤسف، لكن نحترمه ونقدره” مردفا “ويقيننا في العدالة والتنمية أن إخواننا في التقدم و الاشتراكية، يتقاسمون معنا الإرادة في أن تستمر علاقات حزبينا في المستقبل، بما يسهم في العمل سويا وفي إطار مساحات المشتركة بين الحزبين”.

وبخصوص موضوع الإجهاض، أكد أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، -يوضح العمراني، على موقف الأمين العام للحزب، الذي عبر عنه قبل أيام،و الذي ينطلق من أن هذا الموضوع، كان بشأنه حوار مجتمعي، انتهى بتحكيم ملكي حسم فيه”.

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