الملك لرئيس أوكرانيا: “تهانينا الحارة لكم”

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نُشر بتاريخ :  2019-08-24 - 18:23
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة عن أخلص التهاني للسيد فولوديمير زيلينسكي ، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الأوكراني الصديق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية “وانطلاقا مما يجمع المملكة المغربية وأوكرانيا من علاقات متميزة قائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل ، أؤكد لفخامتكم حرصي على العمل سويا معكم، من أجل المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات، وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

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