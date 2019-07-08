هذا ماسيدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

نُشر بتاريخ :  2019-07-08 - 14:37
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والثاني بتطبيق المادة 5 من القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والثالث بتطبيق المرسوم بقانون الصادر في شأن إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتمديد مدة انتداب بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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