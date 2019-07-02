بتعليمت ملكية سامية..الجنرال الوراق يستقبل كاتب الدولة البريطاني للقوات المسلحة

هبة بريس

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، أمس الاثنين بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، كاتب الدولة البريطاني للقوات المسلحة السيد مارك لانكاستر، الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد عسكري هام.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن هذه المباحثات، التي جرت بحضور اليوتنان جنرال السير جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية، المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسفير المملكة المتحدة بالمغرب، السيد توماس رايلي، تمحورت حول حصيلة التعاون العسكري بين القوات المسلحة في كلا البلدين، وهو التعاون الذي يشمل الدعم المتبادل، التكوين، تنظيم التمرينات المشتركة، تبادل الزيارات الاستطلاعية والمشاركة في مختلف التدريبات.

من جهة أخرى، عبر المسؤولان، عن ارتياحهما للحصيلة الإيجابية لهذا التعاون العسكري الثنائي وتميز علاقات الشراكة القائمة بين القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات المسلحة البريطانية، وكذا رغبة الجانبين في تعزيز قابلية العمل المشترك بين القوتين العسكريتين عن طريق تبادل التجارب والخبرات.

يذكر أن التعاون العسكري المغربي-البريطاني، يخصع لاتفاقية-إطار للتعاون العسكري والتقني وقعت سنة 1993 وللاتفاق المتعلق بالوضع القانوني للقوات (إس. أو. إف. أ) الموقع سنة 2013.

وخلص البلاغ إلى أن لجانا عسكرية مشتركة تنعقد سنويا، بالتناوب بكل من الرباط ولندن، وذلك للانكباب على مختلف جوانب التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا المملكتين.

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