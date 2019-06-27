بروكسل .. انطلاق أشغال الدورة الـ 14 لمجلس الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي

هبة بريس

انطلقت، الخميس، ببروكسل، أشغال الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي.

ويترأس هذه الدورة السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والسيدة فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فإن هذه الدورة ستشكل مناسبة لتأكيد انتعاش الشراكة المتميزة ومتعددة الأبعاد التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي وإعطائها دفعة جديدة في مستوى الطموحات المشتركة بين الطرفين.

وأكد مصدر أوروبي أن هذه الدورة ستبحث ” أولويات ومواضيع الشراكة الأورو – مغربية بالنسبة للفترة 2019 – 2020، وكذا مستقبل العلاقات الثنائية في جانبها الاقتصادي والتجاري، والقضايا المرتبطة بالتنقل والهجرة “.

كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة محاربة التغيرات المناخية والتعاون في مجال البيئة وكذا تعزيز التعاون الإقليمي والأورو إفريقي. كما سيناقش الجانبان “قضايا السياسة الإقليمية والدولية”.

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