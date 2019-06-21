أخنوش يؤكد: “نساند الأغلبية وهدفنا المضي أماما بقرارتها وببرنامجها الحكومي”

لبنى أبروك - هبة بريس

جدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز اخنوش، تأكيده على مساندة حزبه للاغلبية الحكومية.

اخنوش، قال في تصريح أدلى به للصحفيين، قبيل انعقاد أشغال المكتب السياسي، اليوم الجمعة، بوارزازات : “الحزب داخل الاغلبية ونؤكد أننا نساندها، كما نشير أنه من حق الحزب ان يناقش ويعبر عن رايه الصريح في بعض القضايا، ولو كان معارضا”.

واضاف رئيس التجمعيين : يبقى هدفنا الاول هو مساندة الحكومة للمضي أماما بقرارتها وببرنامجها الحكومي ”

هذا ويشار أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يعقد اليوم الجمعة، اجتماع مكتبه السياسي، باقليم وارزازات، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش، وجميع أعضاء المكتب السياسي، الى جانب المنسقيين الاقليميين والجهويين للحزب، بجهة درعة تافيلالت.

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