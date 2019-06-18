سلمى رشيد تتالق في أول تجربة تمثيل لها بفيلم “قلبي بغاه”

ربيع بلهواري _ هبة بريس

تالقت الفنانة المغربية سلمى رشيد ، خلال ظهورها في الفيلم التلفزيوني “قلبي بغاه”، الذي عرض ، على القناة الثانية في رمضان الماضي و الذي حقق اكبر نسبة مشاهدة تخص الافلام التلفزية.

وقالت سلمى إن الدور التي تجسده في هذا العمل، قريب من شخصيتها في الواقع كما توصلت بتعليقات كثيرة بعد نشرها لصور من الفيلم الذي شخصت فيه دور” زينب” والتي أشاد فيها النقاد بطريقتها المميزة في التمثيل والالقاء، خصوصا أنها تعد تجربتها الأولى في هذا المجال.

وعبرت الفنانة عن سعادتها بإعجاب الجمهور المغربي بأدائها في الفيلم المذكور، وقالت في تدوينة على حسابها الخاص بموقع “انستغرام”: “شكرا على تعليقاتكم الجميلة..سعيدة أن الفيلم نال إعجابكم..شكرا لطاقم العمل على إنجاح هذا العمل”.

ويحكي الفيلم قصة زينب التي تعمل في مجال تنظيم الحفلات تحت إمرة رئيسها مراد، الذي يرأس أكبر سلسلة فنادق فخمة، فيبدو متكبرا ومتفاخرا بشخصيته.وينتقد كل من حوله بشكل لاذع، ويستمتع أكثر حين يوجه الانتقاذ لما تقوم به زينب خاصة الى ان يطلبها بغتة في يوم من الأيام للزواج أمام صدمتها وذهولها.

يصعب على مراد التعبير عن مشاعره برومانسية، لكن مع مرور الأيام ستكتشف زينب الوجه الآخر لمراد…

يذكر أن فيلم “قلبي بغاه هو” من بطولة سلمى رشيد، وعبد الاله رشيد، إلى جانب عدد من الوجوه التلفزبة، أبرزها ناصر قباب، وجيهان كداري، وسكينة الفضايلي ومحد الخياري.

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