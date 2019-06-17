بتعليمات ملكية .. الجنرال الوراق يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية

بتعليمات سامية من جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دو كور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الاثنين بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الجنرال زبير محمود حياة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية.

وحسب بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية فإن المباحثات همت الحالة الراهنة لعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين.

وأوضح البلاغ أن المسؤولين استعرضا، من جهة أخرى، السبل الكفيلة بتوسيع آفاق هذا التعاون.

ويقوم الجنرال زبير محمود حياة، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، بزيارة عمل للمملكة تمتد لأربعة أيام، وذلك على رأس وفد عسكري باكستاني.

وسيقوم الجنرال زبير محمود حياة بزيارة للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة.

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