“الأناضول”: العثماني ينفي علمه بحضور بلاده مؤتمر المنامة

هبة بريس - وكالات

نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني علمه بمشاركة بلاده في مؤتمر البحرين “لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية” في إطار “صفقة القرن”.

ويأتي تصريح العثماني تعليقا على ما نقلته وكالة “رويترز” أمس الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين أن مصر والأردن والمغرب أبلغوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعزمهم على حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وجاء تصريح العثماني في مؤتمر صحفي على هامش ندوة حول “انعكاسات التقسيم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، بالعاصمة الرباط.

وردا على سؤال الصحفيين فيما يتعلق بمشاركة المغرب في ورشة المنامة، أكد العثماني أنه عاد من جنيف أمس ليلا ولا علم له بالموضوع.

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