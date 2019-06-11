انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل (13 يونيو)، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله أربعة عروض حول نتائج الحوار الاجتماعي يقدمها كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

ويتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، تليه ستة وثلاثون مشروع مرسوم تتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي لفائدة أطر وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها والإدارة الترابية والأنظمة الخاصة، ثم مشروع مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ، بالإضافة إلى مشروع مرسوم بشأن تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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