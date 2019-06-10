انتخاب المغرب في لجنة العمال المهاجرين التابعة للأمم المتحدة

هبة بريس ـ و م ع

تم انتخاب المغرب، في شخص محمد الشارف، عضوا في لجنة العمال المهاجرين خلال الاجتماع التاسع للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المنعقد اليوم الاثنين بنيويورك.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنه تم اختيار السيد الشارف، الذي كان في منافسة مع تسعة مرشحين آخرين على المقاعد السبعة الشاغرة داخل هذه اللجنة، خلال الجولة الأولى من التصويت ب46 صوتا على 53 بلدا مصوتا، وهي أعلى نتيجة.

وأبرزت الوزارة أن انتخاب الخبير المغربي يكرس اعترافا دوليا للجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل الحماية والحفاظ على حقوق المهاجرين، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الموجهة نحو استراتيجية هجرة قائمة على القيم الإنسانية، والتضامن والاستقبال وإدماج المهاجرين.

وأضاف البلاغ أن هذا الانتخاب يعتبر كذلك دليلا على الثقة في الخبرة المغربية في حكامة مختلف القضايا المتعلقة بالهجرة، وكذلك في ريادة المملكة المتجلية في الدور الطليعي الذي اضطلع به المغرب في بلورة والاعتماد التاريخي للميثاق العالمي للهجرة بمراكش.

وبحسب المصدر ذاته، فإن نجاح هذا الترشح يعد ثمرة لحملة ديبلوماسية مهمة تم القيام بها في إطار سياسة المملكة الرامية للنهوض بالخبرة المغربية وتعزيز حضور البلاد في مختلف الهياكل متعددة الأطراف.

والسيد الشارف، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، هو خبير دولي في تدبير تدفقات الهجرة والتنقل. وهو كذلك مستشار لدى مجموعة من المنظمات الدولية حول السياسات المتعلقة بالهجرة، والتنمية الاقتصادية والإدماج السوسيو اقتصادي للمهاجرين.

وتتولى لجنة العمال المهاجرين (مقرها بجنيف)، وهي إحدى الأجهزة الرئيسة التسع للأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان تتكون من 14 خبيرا مستقلا، مراقبة تطبيق الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما أنها تفحص التقارير الدورية للدول الأعضاء في الاتفاقية، وتعتمد توصيات وخلاصات من أجل تفعيلها على المستوى الوطني.

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