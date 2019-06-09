اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تدين التصريحات الخطيرة لسفير واشنطن لدى إسرائيل

هبة بريس ـ و م ع

أدانت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني التصريحات الخطيرة لسفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والتي قال فيها “إن من حق إسرائيل ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وأن آخر شيء يحتاجه العالم هو دولة فلسطينية فاشلة بين إسرائيل والأردن”.

وأكدت اللجنة، في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأحد، أن هذه التصريحات “تعكس المواقف الأمريكية المنحازة لإسرائيل بشكل سافر، ومنها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلىها، وكذلك الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري المحتل، مما يشكل سوابق خطيرة خارجة عن الشرعية الدولية”.

وطالبت اللجنة ب”تحرك دولي عاجل على كافة المستويات للجم التهور الأمريكي، والانحياز السافر لصالح إسرائيل”، معتبرة أن ذلك “قد يجر المنطقة إلى المزيد من العنف، ويقوض حل الدولتين كما نصت عليه الشرعية الدولية وقراراتها”.

يذكر أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني هي لجنة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، وتضم لجان السلم والتضامن من خمسة عشر دولة إفريقية وآسيوية وأوروبية. ويترأس هذه اللجنة، التي يوجد مقرها العام بالرباط، طالع السعود الأطلسي (المغرب)، فيما يشغل أنيس السويدان، مدير عام العلاقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، منصب أمينها العام.

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