أديس أبابا: بدء أشغال الاجتماع الثامن لوزراء التجارة بمشاركة المغرب

هبة بريس

بدأت اليوم الجمعة، بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، أشغال الاجتماع الثامن لوزراء التجارة بالدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بمشاركة المغرب.

ويمثل المملكة في هذا الاجتماع، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، السيد عثمان الفردوس. ويبحث هذا اللقاء، العديد من القضايا المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، من ضمنها اطلاق المرحلة التشغيلية في 7 يوليوز المقبل، بنيامي بالنيجر خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي.

ويناقش الاجتماع ايضا، مخطط تفعيل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية وكذا تقرير التقييم حول استضافة الكتابة الدائمة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وسينكب الوزراء ايضا على التحضيرات ذات الصلة بالمرحلة العملياتية للمنطقة التجارية الحرة القارية وبحث تقرير الاجتماع الثامن للجنة كبار مسؤولي قطاع التجارة بإفريقيا.

وسبق هذا اللقاء، انعقاد الاجتماع الثامن لكبار مسؤولي التجارة بهدف بحث تقرير المنتدى ال15 للمفاوضات.

وناقش هذا الاجتماع، عدة مواضيع، أبرزها مخطط تنفيذ وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية والاستعدادات لإطلاق المرحلة التشغيلية لهذه المنطقة والأحداث الموازية، والبنود المتعلقة بقواعد المنشأ، وحظر الإعفاءات والمبالغ المستردة من الرسوم والضرائب.

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