رفقة ابنة شقيقه .. الأمير مولاي هشام يعايد أسرته وأصدقائه

نُشر بتاريخ :  2019-06-05 - 09:39
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هبة بريس

عايد الامير مولاي هشام، عبر تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أسرته وأصدقائه.

وقال مولاي هشام، في التدوينة التي أرفقها بصورة له رفقة ابنه شقيقة الصغرى الامير مولاي اسماعيل:”رفقة بهية، ابنة شقيقي مولاي إسماعيل، نعد الشوربة من الخضر في آخر يوم من شهر رمضان المبارك ونحن نتطلع بفرحة لقدوم عيد الفطر”.

وتابع مولاي هشام قائلا:”أغتنم الفرصة لأقدم لجميع أفراد الأسرة والأصدقاء والمسلمين أحر التهاني القلبية وكل مشاعر المودة الصادقة بمناسبة العيد.”

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