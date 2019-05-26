الداودي : “البيجيدي” مر بمرحلة صعبة بعد إعفاء عبد الإله ابن كيران

هبة بريس ـ الرباط

أفاد لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة أن حزب العدالة والتنمية المغربي مر بمرحلة صعبة بعد إعفاء عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق، مما خلف شرخا نسبيا تم تجاوزه لاحقا.

وقال الداودي أثناء استضافته في البرنامج الشهري “شباب فوكس” الذي بثته قناة ميدي 1 تيفي، مساء السبت:” 90 في المائة من الأمور عادت لمجراها الطبيعي، لكن ذلك لا ينفي وجود أعضاء ما زالوا غاضبين في مقابل مناضلين قدماء اعتبروا أن مصلحة الحزب تقتضي الالتفاف”.

و حول الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية، اعتبر المسؤول الحكومي أن ما يهم المغاربة هو البرنامج الحكومي أم الاختلاف في أمور أخرى فيندرج ضمن اللعبة السياسية، .

و قال الداودي:” هذه الحكومة أحسن من الحكومة السابقة، يكفي أن وتيرة إخراج القوانين لم يسبق لها مثيل في تاريخ المغرب، بوجود 150 مشروع قانون خلال ثلاث سنوات .

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