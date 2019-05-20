الملك : متمنياتنا للشعب الكاميروني باطراد التقدم والازدهار

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس جمهورية الكاميرون السيد بول بيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئه للرئيس بيا، مقرونة بأصدق متمنياته للشعب الكاميروني باطراد التقدم والازدهار.

وأشار جلالته ، بالمناسبة، إلى أن المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون تمكنتا، بفضل ما يربطهما من أواصر الأخوة الإفريقية العريقة، من تطوير شراكة متنوعة بينهما، وإضفاء دينامية متجددة على علاقاتهما الثنائية.

وجاء في البرقية أيضا “وفي هذا الصدد، أؤكد لفخامتكم حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك، من أجل تعزيز هذا التعاون المثمر بين بلدينا، وتكريس انخراطهما في بناء إفريقيا موحدة ومزدهرة”.

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