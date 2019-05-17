الملك يراسل العاهل السعودي: “ندين الاعتدات المغرضة التي استهدفت منشآت طاقية”

هبة بريس

أدان صاحب الجلالة الملك محمد السادس الاعتداءات المغرضة التي استهدفت، مؤخرا، منشآت طاقية حيوية سعودية.

وأعرب جلالة الملك، في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، عن “إدانته الشديدة لهذه الأفعال البئيسة التي تروم المس بأمن واستقرار وطمأنينة بلدكم الطيب”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبقدر ما نشجب ونستنكر هذه الأفعال الإرهابية، نؤكد لكم تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لكل التهديدات والاعتداءات التي تستهدفها أيا كانت أشكالها ومبرراتها

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