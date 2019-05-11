ولي العهد السعودي يبرق الملك : “متمنياتنا لكم بموفور الصحة والسعادة”

هبة بريس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للمملكة العربية السعودية، برقية تهنئة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسرني أن أعرب لجلالتكم عن أخلص التهاني وأطيب الأماني بموفور الصحة والسعادة، سائلا المولى العلي القدير أن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع وقد تحقق للأمة الإسلامية كل ما تتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار، إنه سميع مجيب”.

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