السفير السعودي بالرباط: الوحدة الترابية للمغرب “خط أحمر”

هبة بريس ـ الرباط

أكد سفير المملكة العربية السعودية بالرباط، عبد الله بن سعد الغريري، اليوم الاثنين بالرباط، أن بلاده تقف دائما مع الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتعتبرها “خطا أحمرا” وثابتا من ثوابت سياستها الخارجية.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن سفير المملكة العربية السعودية شدد خلال استقباله من طرف رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، على قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين قيادة وشعبا، مضيفا أنها “علاقات تاريخية واستراتيجية متعمقة التجذر”.

كما أشاد عبد الله بن سعد الغريري، حسب المصدر ذاته، بالتطور الكبير الذي يعرفه المغرب في السنوات الأخيرة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى النهضة العمرانية والأوراش التي تم إنجازها في مجال البنية التحتية والمواصلات على الخصوص.

وسجل الدبلوماسي أيضا ازدهار القطاع السياحي بالمملكة المغربية، مبرزا أهمية تشجيع التبادل السياحي بين البلدين.

من جهته، يضيف البلاغ، نوه الحبيب المالكي بعمق العلاقات الثنائية التاريخية، مثمنا الموقف الثابث للمملكة العربية السعودية إزاء الوحدة الترابية للمملكة وتضامنها مع المغرب على مر السنين.

وعلى المستوى البرلماني، أعرب رئيس مجلس النواب عن الرغبة في توطيد علاقات التعاون مع مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، ووجه في هذا السياق دعوة لرئيس مجلس الشورى من أجل القيام بزيارة عمل للمغرب تشكل مناسبة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

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