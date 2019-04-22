المهاجري: نواب البيجيدي يتحكم فيهم “لايف” بنكيران

هبة بريس ـ الرباط

ربط حزب “الأصالة والمعاصرة” بين تراجع “البجيدي” عن مضامين القانون الإطار و فيديو رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران.

وهاجم “هشام المهاجري” البرلماني عن “البام” مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بسؤاله ” كيف يعقل أن يتراجع “البيجيدي” عن قانون مهم مثل القانون الإطار بعد “لايف” لرئيس الحكومة السابق لم يكلفه سوى 10 دراهم؟

وأضاف نفس البرلماني في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، هل من المعقول أن يدعو رئيس الحكومة لعقد دورة استثنائية من أجل المصادقة على القانون الإطار وفي الأخير يتم التراجع عن ذلك، بسبب لايف لبنكيران؟.

وتابع كلامه قائلا “من حق بنكيران الإدلاء برأيه شأنه شأن جميع المواطنين، لكن كيف يعقل أن يوقف لايف قانونا بالبرلمان؟.

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