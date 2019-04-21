منيب من مسيرة الرباط : ” نطالب بالافراج الفوري عن معتقلي حراك الريف ” (فيديو)

هبة بريس – الرباط

كما كان متوقعا، عرفت المسيرة الوطنية المطالبة بالإفراج الفوي عن كافة معتقلي حراك الريف، صباح الأحد، وسط العاصمة الرباط، حضورا قويا لمختلف مكونات اليسار.

وشاركت الامينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب في المسيرة حيث عبرت عن مساندة حزبها للحراكات الاجتماعية مطالبة باطلاق سراح معتقلي “حراك” الريف الذين يقضون عقوبات سجنية بعدد من المؤسسات السجنية بالمملكة .

كما ظهر مصطفى البراهمة الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي، إلى جانب ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية “أطاك”، التي أعلنت مساندتها للمسيرة .