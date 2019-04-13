اجراءات جديدة لضبط غياب البرلمانيين الكترونيا

نُشر بتاريخ :  2019-04-13 - 22:30
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هبة بريس - الرباط

اعتمد مجلس النواب هيكلة جديدة ستشرع في تتبع وتدبير نظام الحضور الخاص بالبرلمانيين، من خلال إجراءات جديدة لضبط غياب البرلمانيين إلكترونيا.

وكانت رئاسة مجلس النواب ولتطويق ظاهرة الغياب، لجأت في وقت سابق إلى الاقتطاع من أجور البرلمانيين الذين يتغيبون عن جلسات البرلمان دون عذر أو ترخيص سابق، طبقا لأحكام الدستور.

ويعلن مجلس النواب، في كل جلسة عن أسماء البرلمانيين الذين اتخذ في حقهم قرار الاقتطاع بعد تغيبهم عن ثلاث جلسات تشريعية خلال الدورة الحالية.

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