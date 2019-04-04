الخلفي : سندقق في انتقادات تقرير غوتيريش حول الصحراء

هبة بريس ـ الرباط

قالت مصطفى الخلفي اليوم الخميس، إن المغرب سيعمل على تدقيق أمور وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن قضية الصحراء، والذي انتقد الوضع الحقوقي في الإقليم.

وردا على سؤال حول الانتقادات التي وجهها تقرير غوتيريش لوضع حقوق الإنسان في الصحراء، في اللقاء الصحافي الأسبوعي، بالرباط ، قال الخلفي هناك أمور ينبغي تدقيقها في التقرير، والمغرب في الإطار المناسب ووفق الآليات المقررة أمميا سيعمل على تدقيقها في الوقت المناسب ، دون أن يوجه انتقادا صريحا للتقرير.

واعتبر المسؤول الحكومي أن التقرير أظهر مجموعة من الحقائق التي كان يجادل البعض فيها، ونوه بعدد من الأمور الحاصلة على الأرض.

وأضاف أن التقرير كان حاسما في وجود انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن، وآخرها قرار 24/40 المتعلق بالامتناع عن أي شيء من طرف البوليساريو يهم المنطقة شرق الجدار.

واعتبر الخلفي وصف البوليساريو لأراض بالمحررة وهم وأكذوبة، لأن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن المنطقة شرق الجدار، والبوليساريو ليس لها أي حق في القيام بأي إجراء.

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