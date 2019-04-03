إتصالات مع الاستقلالي عبد القادر الكيحل من أجل مهمة ” حزبية”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادرها، أن هناك إتصالات و تفاوضات سرية داخل حزب الاستقلال لجمع الشمل وشحد أطر الحزب وقيادييه البارزين بغية الاستعدادات للاستحقاقات التنظيمية والانتخابية القادمة.

و كشفت مصادرنا، أن الامين العام لحزب الاستقلال نزار بركة و معه ولد الرشيد، قد ربطا الاتصال بالقيادي عبد القادر الكيحل الرجل الثاني في الحزب في عهد شباط والمسؤول عن التنظيم داخل الحزب.

موضوع الاتصال، تضيف مصادرنا، أن هناك أخبار من داخل أروقة المقر المركزي للحزب بالرباط، تفيد أن نزار بركة طلب من الكيحل المشاركة في الجولة التواصلية التي تعتزم قيادة حزب الميزان تنظيمها طيلة الأسبوع القادم بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي الوقت نفسه ، توالت الاتصالات به من طرف ولد الرشيد ومن أعضاء آخرين للجنة التنفيذية لدعوته وحثه على تلبية الدعوة والمشاركة في هذه الجولة التي يُبتغى منها عكس قوة الحزب بهذه الأقاليم التي تحظى بمكانة خاصة لدى المغاربة، وكذلك التعبئة من أجل الوحدة الوطنية.

وكان القيادي الاستقلالي الكيحل قد جمد تحركاته الحزبية، مباشرة بعد الاطاحة بالامين العام السابق، الذي خاض الى جانبه كل ” المعارك” إبان مشاركة الحزب في الحكومة الاولى لبنكيران، وكذلك بعد خروج الحزب للمعارضة، وما تلاها من مواجهة مع ما أطلق عليها ” مجموعة العشرين” التي تزعمها ولد الرشيد ومعه عبد الصمد قيوح من أجل الاطاحة بعبد الحميد شباط من الامانة العامة للحزب ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0