وزارة الدفاع الجزائرية: خبر إقالة قايد صالح غير صحيح

هبة بريس - وكالات

نفت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، مساء الإثنين، صحة شائعات تداولتها شبكات التوصل الاجتماعي حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك “إلى جميع المتواجدين بالصفحة، الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة”.

ومساء الإثنين، تداولت صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وثيقة على أنها مرسوم رئاسي أقال من خلاله بوتفليقة قائد الأركان الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع.

وذكرت نفس الوثيقة، أن قايد صالح تم استخلافه باللواء سعيد باي القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية (غرب) والذي تمت إقالته الصيف الماضي من منصبه وتمت إحالته على التقاعد.

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