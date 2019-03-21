الحكومة تمرر 6 تعيينات جديدة في مناصب عليا

هبة بريس ـ الرباط

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب المجلس، إنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين سعد الحسين في منصب مدير المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيمائية بالدار البيضاء.

وعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع الماء تم تعيين محمد لكناندي في منصب مدير إعداد الميناء الجديد لآسفي، و عمر بنجلون في منصب مدير البحث والتخطيط المائي.

وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تم تعيين هشام غازري في منصب مدير الموارد البشرية.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تم تعيين كوثر فنان في منصب مدير التواصل والتعاون ونظم الإعلام؛ وهند بنزها في منصب مدير الإنعاش العقاري.

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