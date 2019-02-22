صدمة وخيبة أمل تقود شاب للجنون بعد ساعات قليلة من حفل الزفاف

هبة بريس - متابعة / وكالات

صدمة كبيرة ومفاجأة غير متوقعة حطمت فرحة شاب مصري بزواجه الذي عاش يحلم به، بعد ساعات قليلة من الزفاف.

وعلى عكس أبسط قواعد الصراحة المتعارف عليها بين المحبين، خدعت فتاة مصرية شاب وقع في حبها، واستمرت لمدة عامين وهي فترة الخطوبة، بالظهور أمامه على غير طبيعتها وشكلها الحقيقي.

وفي يوم الزفاف، وبعد الوصول إلى عش الزوجية، فوجئ الشاب الثلاثني، بطلب غريب من زوجته، وهو ألا يغضب لأي سبب من الأسباب بعد خلعها فستان الزفاف.

وبعد أن غيرت العروس ملابسها، لاحظ الزوج أن بعض المناطق بجسدها زادت نحافتها بشكل ملحوظ، وعندما سألها عن ذلك، أجابته أنه تأثير إرهاق تجهيزات ما قبل الزفاف.

لكن الصدمة الكبرى جاءت في لحظات اقترابه منها ومحاولته ضمها تجاهه واحتضانها، ليكتشف أنه لا يوجد بها أي مقومات للأنوثة، وشعر وكأنها يحضن طفلة لم تبلغ بعد.

وكانت الصدمة الأكبر في إجابة العروس، أنها حاولت مراراً الذهاب للأطباء حتى تزيد من أنوثتها ولكنها فشلت، واضطرت إلى ارتداء ملابس مبطنة بالإسفنج لتخفي افتقارها لمقومات الأنوثة.

صعق الزوج من المفاجأة كادت تقوده إلى الجنون، لكنها في النهاية قادته إلى محكمة الأسرة، ليقف وعلى وجهه ملامح الحُزن، وهو يصرخ: “زوجتي فلات وكله طلع سفنج”. الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى طلاق ضد زوجته بعد ساعات من ليلة “العمر” التي يحلم بها كل شاب.

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