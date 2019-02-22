محلل سياسي: “سيتصدر البيجيدي الانتخابات القادمة بسبب شعار “انتخب أخاك ظالما أو مظلوما”

هبة بريس - الرباط

توقع الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، تصدر حزب العدالة والتنمية، للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وقال الشرقاوي في تدوينة “فيسبوكية” :”حتى لو أزالت حكومة حزب البيجيدي اجورنا كاملة، والغت معاشاتنا بالمرة، وأثقلت كاهلنا بالمكوس والضرائب، واجهزت على التعليم والشغل فان البيجيدي سيتصدر الانتخابات”.

ليس لقوة فيه او اقتناع بقراراته، يضيف الشرقاوي، بل لضعف وهوان في منافسيه، وليس بسبب شعبيته الجارفة بل لانه يتوفر على قاعدة قارة من الزبناء والمريدين ما بين 700 الف ومليون مصوت لا تهمهم الانجازات بقدر ما يحركهم شعار انتخب اخاك ظالما او مظلوما.

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